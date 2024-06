Von der Outdoor-Messe bis zum Sommerkino Was die Sommerkirche in Wachtberg dieses Jahr zu bieten hat

Herausgekommen ist in diesem Jahr eine gute Mischung aus Bewährtem und Neuem. So öffnet die Burg Odenhausen ihre Türen am 9. Juni um 11 Uhr erneut zur Outdoormesse mit Kinderkirche, Burgführung und Burgfest. Am 30. Juni pilgern Wanderfreunde ab 6.45 Uhr rund elf Kilometer von der Villiper Kirche zur Kapelle am Calvarienberg. Eine Pause mit Stärkung und der Möglichkeit, die Sanitäranlagen zu nutzen gibt es an der Fritzdorfer Mühle. Neu ist in diesem Sommer die am gleichen Tag um 15.30 Uhr stattfindende Entdeckungstour für Kinder und ihre Familien auf dem Zwergen- und Steinepfad im Bölinger Wald. Treffpunkt ist der Parkplatz am Wald Bölingen in der Grafschaft.