Webcam ist defekt Turmfalken sind aktuell nicht zu sehen

Das Webcam-Bild der Wachtberger Turmfalken bleibt aktuell schwarz. Normalerweise können Interessierte auf der Webseite des Nabu NRW täglich live beobachten, wie ein Turmfalkenpaar ihre sechs Eier ausbrütet. Doch die Sicherung ist rausgesprungen und man wartet auf Techniker, die das Problem beheben können, berichtet Monika Hachtel, die das Projekt leitet. Die Webcam solle so bald wie möglich wieder im Einsatz sein. Darauf ist zu hoffen, denn schon in wenigen Tagen könnten die Küken schlüpfen – genauer gesagt rund um den 20. Mai, so die Prognose.