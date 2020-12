Überraschungen im Holzhäuschen der Familie Mausehund : Weihnachts-Countdown am Wegesrand in Werthhoven

Weihnachts-Countdown am Wegesrand in Werthhoven

Werthhoven Origineller Weihnachts-Countdown in Werthhoven: In einem hübsch dekorierten Holzhäuschen legt Familie Mausehund kleine Überraschungen für Spaziergänger aus.

Die letzten Tage vor Weihnachten erleben Menschen ganz unterschiedlich. Manche Kinder können ihre Neugier kaum bändigen, andere genießen wie viele Erwachsene die Ruhe der Jahreszeit, bei wiederum anderen kommt vor lauter Vorweihnachtsstress keine festliche Stimmung auf. Für jegliche Gemüter oder Gemütszustände sei ein Besuch an einem kleinen Stand an der Ahrstraße 10 in Werthhoven empfehlen, denn hier gibt es „Besinnung to go“.