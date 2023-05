Radar zur Weltraumlageerfassung Das verbirgt sich in der Kugel in Wachtberg

Schon aus weiter Entfernung ist die weiße Kugel in Berkum zu sehen. In ihr verbirgt sich das Weltraumbeobachtungsradar TIRA. Das System wird vom Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik betrieben und zur Erfassung und Aufklärung von Objekten im Weltraum eingesetzt. Wie eine Windmühle ragt die riesige Antenne im Inneren der Kuppel in die Höhe. Trotz des hellen Daches gelangt überraschend wenig Tageslicht in den runden Raum.