Starlink-Satelliten Warum in diesen Tagen über Bonn helle Punkte am Himmel zu sehen sind

Neben Sternen und dem Mond ist in den Abendstunden in diesen Tagen noch etwas anderes am Himmel zu sehen. Am Mittwoch- und am Donnerstagabend etwa tauchten über Bonn und der Region plötzlich weiße Punkte auf, die wie aufgereiht an einer Perlenkette über den klaren Abendhimmel zogen. Unser Fotograf Maximilian Mühlens fotografierte die Formation am Donnerstag gegen 21 Uhr nahe dem Einkaufszentrum in Wachtberg-Berkum.