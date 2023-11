Kurz nach der Einweihung in Berkum Weist der neue Tartanbelag Mängel auf?

Auf Nachfrage erklärte der Beigeordnete Swen Christian, dass es anlässlich des Hinweises vom LaWa-Vorsitzenden noch am Donnerstagnachmittag einen gemeinsamen Ortstermin gegeben habe. Vor Ort sollte nochmals der Belag in Augenschein genommen werden, so Christian. „Allerdings hatten im Vorfeld, nach der Fertigstellung der Anlage, drei voneinander unabhängige Instanzen plangemäß eine Abnahme vollzogen. Diese waren unauffällig.“ Unfälle beziehungsweise Probleme mit der Anlage seien der Gemeinde nicht bekannt, unterstrich Swen Christian. Für den Fall, dass die Deckbeschichtung des Tartanbelages, so wie Manuel Lengrüsser das im Ausschuss beschrieben hatte, in der Tat zu bemängeln wäre, „greift die normale Mängelhaftung im Rahmen der Gewährleistung“, so Wachtbergs Beigeordneter.