Renate Offergeld : Welchen Titel soll Wachtbergs Ex-Bürgermeisterin tragen?

Wachtberg Um die Frage, welchen Titel Wachtbergs Ex-Bürgermeisterin Renate Offergeld künftig tragen soll, gab es Streit in der Ratssitzung. Während die Verwaltung gemäß Richtlinien für Altbürgermeisterin plädiert, sehen sie andere als Ehrenbürgermeisterin.

Es ist gute Tradition in Wachtberg, am Anfang jeder Ratsperiode ehemalige Mitglieder und sachkundige Bürger für ihr Engagement in der Kommunalpolitik zu ehren. So ging es am Mittwochabend bei der Ratssitzung um den Beschluss der Vorschläge. Allerdings kam es zum Disput um die Frage, ob die frühere Bürgermeisterin Renate Offergeld nun, wie vorgeschlagen, die Bezeichnung Altbürgermeisterin tragen darf oder doch Ehrenbürgermeisterin. Diesen Titel tragen bislang nur Ex-Bürgermeister Peter Schmitz und Ex-Bürgermeister Theo Hüffel.