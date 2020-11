Tagung der Synode : Weniger Pfarrstellen bis 2030 im Vorgebirge

Region Die Synode des evangelischen Kirchenkreises Bad Godesberg-Voreifel kam wegen Corona nur Online zusammen. Sie wählte Mathias Mölleken als Übergangs-Superintendent wieder - und musste sich auf harte Einschnitte gefasst machen.

Alles war anders bei der Herbstsynode des evangelischen Kirchenkreises Bad Godesberg-Voreifel. „Corona macht’s nötig“, leitete Superintendent Mathias Mölleken die Online-Tagung für die Gemeinden von Bad Godesberg bis Weilerswist ein. Auch wenn aktuell eine aufgeregte Diskussion über die Systemrelevanz von Kirchen laufe, arbeiteten die Gemeinden in der Pandemie „gelungen und phantasievoll“, betonte er.

Das bestätigte im Grußwort als Gast auch Superintendent Dietmar Pistorius für seinen Nachbarkirchenkreis Bonn. Wobei im Laufe der Synode doch die Forderung aus den Gemeinden kam, dass Godesberg-Voreifel mehr in die Internetpräsenz investieren möge.

Stellenabbau kommt

Dann kamen die harten Fakten. Die kreiskirchliche Jugendbildungsstätte Merzbach ist auch als Beherbergungsstätte von der Pandemie stark betroffen, die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Es fehlen Belegungen etwa von Schulen und Diakonie. Für 2020 seien Einnahmen von 290.000 Euro erwartet gewesen, tatsächlich beliefen sie sich auf gut 151.400 Euro – ein Defizit von 48 Prozent, warnte Mölleken. Sollten sich „die finanziellen Einbußen nachhaltig etablieren, haben wir bereits mittelfristig ein Problem“.

Ohnehin habe der Kirchenkreis wegen Corona netto 636.000 Euro weniger an Kirchensteuern eingenommen, ein Minus von fast acht Prozent, mahnte Mölleken. „Eine entsprechend umsichtige und vorsichtige Haushaltsführung ist damit unbedingt angezeigt.“

Dabei verlange schon der landeskirchliche Pfarrstellen-Rahmenplan bis 2030 schmerzliche Einschnitte. „Von den jetzt besetzten 30,10 Pfarrstellen werden 2030 nur noch 22,77 Stellen verbleiben. Das bedeutet einen Rückgang von 7,33 Pfarrstellenanteilen.“ Davon sollen zudem nur noch gut 14 Stellen in Gemeinden und die übrigen 8,6 „funktional“, also etwa in Kliniken bestehen.