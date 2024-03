Aufgaben des Ordnungsamts im Rhein-Sieg-Kreis Wer alles eine Sprengstofferlaubnis braucht

Auch Makler, Bauträger und in der Wohnimmobilienverwaltung Tätige, also kurzum diejenigen, denen für Immobilien finanzielle Werte der Kundschaft anvertraut werden, unterliegen der gesetzlichen Aufsicht. „Sie benötigen eine Maklererlaubnis; diese wurde 2023 68 mal erteilt“, so Kreissprecherin Rita Lorenz.