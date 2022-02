Wachtberger Koalition stellt Anfrage zur Kita- und Schulverpflegung : Wer entscheidet, was auf den Tisch kommt?

Wachtberg Wer entscheidet eigentlich, welcher Caterer Wachtberger Schulen und Kitas beliefert? Und wie ist es allgemein um die Verpflegung der Kinder fernab des Elternhauses bestellt? Das wollten CDU und Grüne im Ländchen im Bildungsausschuss von der Verwaltung wissen.

Verschiedene Caterer sind im Einsatz

Die Preise pro Kita-Mahlzeit liegen zwischen 2,40 und 3,40 Euro

Die OGS Niederbachem, Adendorf sowie die Kita Maulwurfshügel in Werthhoven erhalten ihr Essen von Rent a Cook, die OGS Pech, Villip und das Familienzentrum Drachenfelser Ländchen von Ahr-la-carte, die OGS Berkum sowie die Kita Niederbachemer Glühwürmchen vom Limbach-Stift, die Kita Fabelkinder in Adendorf von der Metzgerei Effert, die Kita Die kleinen Strolche in Oberbachem von Lehmanns Gastronomie, die KinderW.E.L.T. Villip von Apetito und die Kita Drachenhöhle in Niederbachem habe eine eigene Küche. In den kommunalen Kitas gehen die monatlichen Pauschalen bei 47 Euro los. Wo sozusagen täglich gezahlt werden kann, liegen die Preise pro Essen zwischen 2,40 und 3,40 Euro. In den Offenen Ganztagsschulen müssen die Eltern Monatspauschalen zwischen 40 und 53 Euro zahlen. Einige Caterer haben für das kommende Schuljahr höhere Preise angekündigt. Bei der Elterninitiative in Niederbachem sind wegen des eigenen Personals zwischen 93 und 95 Euro pro Monat fällig. Das Team im Rathaus hatte nicht von allen Kindertagesstätten unter freier Trägerschaft eine Rückmeldung erhalten.