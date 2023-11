Windenergie in der Region Welche Rechtslage für die Windräder in Wachtberg gilt

Verwirrung herrschte in Wachtberg darüber, wie viel Abstand zwischen Windrädern und militärischen Anlagen wie dem Radom in Werthhoven erforderlich ist. In der politischen Diskussion um den Ausbau der Windenergie war zwischenzeitlich von fünf Kilometern die Rede, die SWB nennen vier Kilometer Mindestabstand. An diesem einen Kilometer Unterschied hängt aber die Umsetzbarkeit der Windradpläne in Heiderhof, denn schon jetzt könnte nur der nördliche Teil des gepachteten Grundstücks für zwei bis drei Windkraftanlagen genutzt werden. Auf dem anderen Teil wären nur Nebengebäude und Zufahrt möglich, um den Abstand von vier Kilometern zum Radom einzuhalten.