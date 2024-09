Pläne für Windenergie-Ausbau Wachtberg weist auf den Schutzbereich für das Radom hin

Das Radom in Wachtberg hat einen Schutzbereich, der den Bau von Windkraftanlagen ausschließt. Darauf weist die Gemeinde Wachtberg in einer Stellungnahme an die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald im benachbarten Rheinland-Pfalz hin, die der Planungsausschuss am Dienstagabend einstimmig und ohne Diskussion beschlossen hat. Der Hintergrund: Zurzeit wird der Raumordnungsplan fortgeschrieben, der auch Vorranggebiete für Windenergie und Freiflächen für Photovoltaikanlagen ausweist.