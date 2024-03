Innenminister Reul in Wachtberg "Wir haben es geschafft, mit kleinen Nadelstichen vieles aufzudecken"

Der Hauptredner selbst kam auf der Bühne der Schulaula sofort in schonungsloser Ehrlichkeit auf den Punkt, was ihm am Herzen liegt, „Kleine Schritte statt große Sprüche“. Besonders bewegt haben Reul die ehrenamtlichen Helfer, die bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 spontan sofort anpackten „Das war Wahnsinn, ein tolles Erlebnis, wie die Gesellschaft reagiert. 2018 habe ich mich für den Bau von Sirenenanlagen eingesetzt zur Warnung bei anstehenden Katastrophen und aktuell heute können wir keine Sirenen kaufen, weil der Markt leer gefegt ist“ sagte der Innenminister auch im Hinblick auf den aktuellen Krieg in der Ukraine, der der langen Friedenszeit und Friedenssicherheit folgte. Besonders wichtig ist Herbert Reul auch das Thema Rechtsstaat und die Bedeutung der gewählten Volksvertreter. „Kommunalpolitik ist die beste Schule für Mitbürger, die sich in den Parteien engagieren, denn hier kann man vor Ort sehen, ob Versprechungen für kleine Sachen eingehalten werden und womit Vertrauen in die Politik geschafft wird“ sagte Reul.