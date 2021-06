Betreiber müsste mitspielen : Wird aus der Kiesgrube in Gimmersdorf ein Naturteich?

Wachtberg Nur wenn der Betreiber der Kiesgrube in Wachtberg-Gimmersdorf mitspielt, könnte die Gemeinde nach Ende der Nutzung einen Naturteich anlegen. Durch die Verfüllung könnten wichtige Lebensräume verloren gehen.

Es ist gute zwei Jahre her, dass die Fraktion Unser Wachtberg im Umweltausschuss angeregt hatte, die Kiesgrube in Gimmersdorf nach Ende der Nutzung 2024 als Naturteich anzulegen. Die Mehrheit der damaligen Mitglieder fand das zwar begrüßenswert, hatte aber Bedenken wegen der Machbarkeit, der Kosten und einer möglichen Haftung.

Am Dienstagabend nun stellte die Verwaltung dem nach der Wahl neuen Ausschuss ihre Prüfergebnisse mittels einer Vorlage vor. Sie beantwortete nicht alle, aber viele Fragen. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis steht auf der letzten Seite. „Rechtlich besteht kein Anspruch für die Entstehung eines Naturteiches.“ Insofern sei man auf den Goodwill der Mineral Baustoff GmbH angewiesen, inwiefern sie ihre Wiederherstellungspflichten in der Genehmigung verändern und die zuständigen Behörden diesem zustimmen würden. Bis Ende 2023 hat die Gesellschaft eine Genehmigung für die Trockenabgrabung in Gimmersdorf. Danach, so ist es vertraglich vereinbart, muss sie die ursprüngliche Oberflächengestaltung der Fläche wiederherstellen. Heißt, die Grube muss so verfüllt werden, dass eine landwirtschaftliche Nutzung möglich ist.