Verbannte Busse in Oberbachem Wird der Weg für Senioren zu weit und für Kindern zu gefährlich?

Von und nach Bonn

Laut RVK-Sprecherin Diana Jerchel ist die Linie 857 mit etwa 3600 Fahrgästen pro Werktag „die am stärksten frequentierte Linie im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis“. Ein Großteil der Fahrgäste verkehrt von oder nach Bad Godesberg. Aus diesem Grund werden die Busse der Linie 857 umso voller, je näher sie dem Bad Godesberger Zentrum kommen. „Dies führt dazu, dass eine Fahrt, die in Oberbachem nur moderat besetzt ist, in Mehlem mitunter voll ausgelastet sein kann.“ Die Linie verkehrt montags bis samstags tagsüber alle 30 Minuten, zudem montags bis freitags in den Hauptverkehrszeiten morgens und nachmittags alle 15 Minuten, sonntags ganztägig sowie abends an allen Tagen ab etwa 21 Uhr alle 60 Minuten.

Voraussetzung für eine mögliche Herausnahme des Busverkehrs aus der Ortsdurchfahrt ist aus Sicht der RVK und des Rhein-Sieg-Kreises der barrierefreie Ausbau der Haltestelle „Oberbachem Raiffeisenbank“ an der Landstraße. v