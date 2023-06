Kritik aus der Politik Wohncontainer für Flüchtlinge in Villip kosteten rund eine Million Euro

Am 6. Dezember 2022 hatte der Rat der Gemeinde Wachtberg den Beschluss gefasst, wonach eine vorangegangene Dringlichkeitsentscheidung des Haupt- und Finanzausschusses genehmigt wurde. Durch diese Entscheidung wurde die Verwaltung beauftragt, von einem örtlichen Landwirt „das Containerdorf“ inklusive Herstellung zu einem Preis von bis zu einer Million Euro zu erwerben. Nachdem an verschiedenen Stellen Mehrkosten für das Projekt reklamiert wurden, sah sich Feyerabend in der Verwaltung die Akten an. Dabei stellte sich heraus: „Eine Vereinbarung mit dem Landwirt über die schlüsselfertige Herstellung der Containeranlage ist nie durchgeführt worden“, heißt es in der Anfrage von Unser Wachtberg: „Stattdessen wurde der Gemeinde für den Kauf von 40 gebrauchten (Büro-)Containern ein Betrag in Höhe von 595.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt, der auch von der Gemeinde gezahlt ist.“