Senioren-Ruhesitz Wie Wachtberg als Wohnort für Ältere attraktiv sein will

Was braucht es, damit eine Kommune auch für ältere Menschen lebens- und liebenswert ist? Mit dieser Frage haben sich die Teilnehmenden der ersten Sozialraumkonferenz in Wachtberg beschäftigt. In der Gruppenarbeit wurde es schon sehr konkret: „Ambulante Pflege vor stationärer Pflege“, „Augenmerk auf pflegende Angehörige“ und „Arbeit gegen Einsamkeit“ waren zum Beispiel Stichworte, die eine Gruppe zum Thema Gesundheit und Pflege aufgeschrieben hatte.