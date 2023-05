Wohnen in Wachtberg So lebt es sich in einer ehemaligen Windmühle

Vor sieben Jahren zogen Tilo Hildebrandt und Elke Eupen in die Villiper Mühle in Wachtberg. Zuvor lebte das Paar auf dem Gelände eines alten Klosters in Dünstekoven. „Wir lieben alte Gemäuer“, sagt Eupen. Dass es sich bei der Villiper Mühle um ein altes Gebäude handelt, ist in den Innenräumen nicht offensichtlich: Fenster, Böden und Treppen sind renoviert. Eine moderne Küche mit Kühlraum, neue Badezimmer, Arbeitszimmer, Esszimmer und Wohnzimmer verteilen sich auf zwei Stockwerke. „Wir mussten nur noch unsere Möbel reinstellen. Alles war vollständig neu gemacht“, sagt Hildebrandt.