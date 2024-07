Altes Drainagesystem könnte für Abhilfe sorgen Zu viel Regen verursacht Schäden auf Wachtberger Feldern

Das viele Wasser habe an vielen Stellen zu Schäden geführt, allerdings rate er zu differenzieren, so Hüllen. Und zwar, ob die betroffenen Felder auf hügeligem Gelände liegen oder in Niederungen. Betroffen war bei Ihm beispielsweise ein großes Rapsfeld, was an einem Hang oberhalb Werthhovens liegt. Dort sind, so berichtet der Werthhovener, auf großen Teilen im Herzen des etwa zwei Hektar großen Feldes die Pflanzen quasi ertrunken. Verantwortlich dafür sei Schichtwasser gewesen, das aus dem Hang in die Fläche gedrückt worden sei. Das alte Drainagesystem, das Anfang des 20. Jahrhunderts auch im damaligen Pissenheim, also Werthhoven, verlegt wurde, habe den Schaden allerdings nicht mindern können. Denn: „Diese Hanglagen wurden damals in gewissen Teilen nicht drainiert, weil das nicht erforderlich war.“ Laut Hüllen ist aber jetzt der Schaden absehbar, weil die durchnässten Flächen vorerst nicht befahrbar sind und beerntet werden können.