Hilfe vom Lions Clubs Meckenheim-Wachtberg : Zugabe für die Zugabe

Die Körbe sind voll: Angelika Wurm (r.) und Andrea Neu an den wiederbefüllten Kisten mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs. Foto: Petra Reuter

Wachtberg Aufatmen bei den Wachtberger Helfern der Aktion Zugabe: Zahlreiche Spenden und die Hilfe des Lions Clubs Meckenheim-Wachtberg sichert die Versorgung von Bedürftigen.



Mehl, Zucker und Windeln oder Dosenmais, Püree und Shampoo – alle diese Dinge und viele weitere Waren des Grundbedarfs verteilt die Aktion Zugabe seit vielen Jahren in Wachtberg an Bedürftige. Vor wenigen Wochen gerieten die Helfer jedoch selbst in Not, weil wegen der aktuellen Situation Spenden ausfielen und Aktionen für die Zugabe nicht stattfinden konnten (der GA berichtete). Fast hätten die Organisatoren das Notwendigste für die Schwächeren der Gesellschaft nicht mehr zukaufen können. „Nun sind einige Spenden eingegangen, die größte Not ist jetzt erstmal gelindert“, sagte Organisatorin Andrea Neu an einem Tag, an dem auch der Lions Club Meckenheim-Wachtberg eine Spende überreicht hatte.

Über die Höhe der Zuwendung wollte Präsidentin Angelika Wurm nicht sprechen. „Wir haben von der Not gelesen und wollten helfen“, berichtet sie den Antrieb der auch im Club derzeit nicht einfach zu organisierenden Aktion. Normalerweise finden nämlich regelmäßige Clubtreffen statt, in denen auch über die Verwendung von Geldern aus Benefizveranstaltungen gesprochen wird. Weil mit Corona auch die Löwen zunehmend digitaler werden, ging der Vorschlag, in diesem Jahr erstmals die „Zugabe“ zu unterstützen, den Mitgliedern digital zu. „Innerhalb von 24 Stunden stand die Entscheidung“, sagte Wurm. Ein Teil des Geldes, das der Club unter anderem bei der Buchlesung mit Judith Merchant und dem Online-Advents-Benefizmarkt unter www.lions.de/web/lc-meckenheim-wachtberg eingenommen hatte, kommt damit Wachtberger Bedürftigen zugute.