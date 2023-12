Tag der verpassten Filme Zum Rehragout-Rendezvous ins Drehwerk nach Adendorf

Das Kino in Adendorf hat nur 45 Sitzplätze und ist „das kleinste öffentliche Kino in NRW“, so die Betreiber. Tickets für „Kino Ultimo“ gibt es deutlich früher im Vorverkauf als die für das jeweilige Programm. Auch die Filme für Januar 2024 stehen schon fest. Die deutsche Tragikomödie „Wochenendrebellen“ erzählt die Geschichte von Autist Jason und seiner Familie. Der Junge verspricht, sich Mühe in der Schule zu geben, wenn sein Vater ihn dabei unterstützt, einen Lieblingsfußballklub zu finden. Zuerst will er alle 56 Mannschaften der ersten, zweiten und dritten Liga live in ihren Heimstadien spielen sehen. Im Sience-Fiction-Actionthiller „The Creator“ geht es in die Welt in der Zukunft: Die Menschen führen einen erbitterten Krieg gegen Künstliche Intelligenzen.