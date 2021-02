Verkehr wird umgeleitet : Zwei Autos kollidieren auf Kreuzung in Pech

Zwei Autos kollidieren auf Kreuzung in Pech

Pech Zwei Menschen sind am späten Dienstagnachmittag bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der L 158 und der Pecher Haupstraße in Wachtberg-Pech schwer verletzt worden.

Ein Mercedes SLK und ein Mini waren in den Unfall verwickelt. Wie es zu dem folgenreichen Zusammenstoß kommen konnte, war am Abend indes noch unklar. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.