Nächtliche Attraktion : Wachtberger Drache ist dauerhaft beleuchtet

Wachtberg Wachtberg hat eine neue Attraktion. Der mächtige Drache, der auf dem Kreisel am Einkaufszentrum steht, ist jetzt nachts dauerhaft beleuchtet – ein imposantes Lichtspiel in der Dunkelheit.

Imposant wirkte der Wachtberger Drache im Juni in der „Night of the Lights“, eingetaucht in die feuerrote Beleuchtung. Durch die Initiative des Fördervereins für Kunst und Kultur in Wachtberg, kurz KuKiWa, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wachtberg, dem Energieversorger Enewa und dem Lichthaus Enzinger leuchtet das rund fünf Meter hohe metallene Wahrzeichen des Ländchens seit dem 8. August nachts dauerhaft. „Die Idee dazu war schon früh aufgekommen“, sagt Christa von Düsterlho, Geschäftsführerin des Kultur-Fördervereins.