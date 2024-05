Kommentar Warum Raser keine Männlichkeit beweisen

Es ist nicht nur ein Klischee, dass an illegalen Autorennen primär Männer beteiligt sind. Kein Wunder: Gerade bei jungen Fahrern ist die Risikowahrnehmung noch nicht voll ausgeprägt. Gleichzeitig suchen Männer den Nervenkitzel und wollen sich mit PS-starken Autos profilieren. Das passt in das Bild von Männlichkeit, das teilweise in den sozialen Medien verbreitet wird. Neben fragwürdigen Ansichten über Frauen stellen Influencer dort vor allem gern ihren Reichtum zur Schau. Insbesondere hochmotorisierte Sportwagen dienen als Statussymbol.