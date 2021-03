Neues Schnelltestzentrum : Warum sich die Rheinbacher testen lassen

Neues Corona-Testzentrum am Schornbusch ist in Betrieb: Der Rheinbacher Thomas Limbeck und Tochter Lea schauen zu, wie Sohn Luca von Janine Petras getestet wird. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Eine gute halbe Stunde dauert es, dann ist alles vorbei – inklusive Ergebnis. Das Rheinbacher Schnelltestzentrum verdient seinen Namen. Unsere Autorin hat sich vor Ort umgehört, warum sich die Rheinbacher testen lassen und ob es vor Ostern noch Termine gibt.



Von Gerda Saxler-Schmidt

Es ist Freitagabend, 18.45 Uhr. Auf dem großen Parkplatz am Schornbuschweg hinter den Tennisplätzen kommen Susanne und Dieter P. gerade vom kostenlosen Schnelltest zurück zu ihrem Auto. Sie haben ganz gezielt die Schnelltestmöglichkeit in Rheinbach genutzt. „Wegen der langen Öffnungszeiten. Das ist für Berufstätige sehr positiv“, sagen sie. Die Tests hat das Ehepaar für Freitagabend gebucht, weil am Samstag Freunde zu Besuch kommen. „Um kein Risiko einzugehen, lassen sich unsere Freunde dort testen und wir hier“, sagen sie.

Kurz zuvor machte eine junge Frau einen Schnelltest, weil sie einen tagesaktuellen Test für einen Termin bei der Kosmetikerin brauchte. Eine andere wollte noch einmal in Ruhe und ohne schlechtes Gewissen einen Mädelsabend mit einer Freundin verbringen.

Rund 650 dieser kostenlosen Covid-19-Antigen-Schnelltests oder auch Bürgerschnelltests sind seit der Eröffnung am Dienstag, 23. März, bis zum Samstag im Schnelltestzentrum auf dem städtischen Gelände am Schornbuschweg durchgeführt worden, sagt Eventmanager Lars Prior. Seine Full-Service-Event-Firma Evation, die er gemeinsam mit Küchenmeister Robert Heinrich leitet, betreibt die Einrichtung in Zusammenarbeit mit den Rheinbacher Maltesern und mit Unterstützung der Stadt Rheinbach.

15 Minuten bis zum Ergebnis

Evation steuert mit Event- und Buchungs-Know-how die organisatorischen Abläufe, während die Malteser ihr medizinisch-fachliches Wissen einbringen und die Tests durchführen. „Die meisten Bürger sagen, sie kommen zu uns, weil es so schnell geht“, ist Priors bisherige Erfahrung. Das bestätigen uns auch die Besucher des Testzentrums: keine 20 Minuten insgesamt, vom Ankommen zehn Minuten vor dem Termin, über das Einchecken und Testen bis zum Verlassen des Testzentrums. Innerhalb weiterer 15 Minuten schon geht die Mitteilung des Ergebnisses ein.

Kostenlos testen lassen kann sich jeder Bürger mit Wohnsitz in Deutschland nach einer Terminbuchung. Auch Kinder werden kostenlos getestet. „Das hat bisher sehr gut geklappt, selbst bei einer Dreijährigen mit dem normalen Test“, sagt Prior. Wobei die Malteser auch spezielle Kindertestkits vorrätig haben, wie er anfügt.

Wichtigste Voraussetzung für alle Testwilligen: Sie müssen symptomfrei sein, dürfen also keine Erkältungssymptome haben. Von der Online-Terminbuchung über die Registrierung bis zur Mitteilung des Ergebnisses läuft alles digital. Das sei aber auch für ältere Bürger kein Problem, so die Erfahrung von Prior. Als Beispiel nennt er eine größere Gruppe von älteren Damen und Herren „deutlich über 70“, die ganz selbstverständlich mit ihren Smartphones umgegangen seien.

Anonymer Ablauf über QR-Code

Wenn aber jemandem etwa durch einen Dreher bei der Dateneingabe, zum Beispiel bei der Postleitzahl, ein Problem entstehe, seien die Evation-Mitarbeiter über E-Mail mail@schnelltest-rheinbach.de erreichbar und helfen sofort, versichert er. Buchungen sind aber nur über das Online-Portal www.schnelltest-rheinbach.de möglich. Nach der Auswahl eines gewünschten Zeitfensters wird sichtbar, ob und wie viele Tickets für die gewünschte Zeit noch frei sind.

Nach der entsprechenden Auswahl geht es zur Abfrage der persönlichen Daten. Sind alle Angaben vollständig, wird die Terminbuchung bestätigt und kann entweder ausgedruckt oder als QR-Code auf dem Smartphone zum Test mitgebracht werden.

Beim Termin am Gebäude Nummer 2 am Rande des Flüchtlingsdorfes Schornbuschweg empfangen Mitarbeiter von Evation die Bürger und weisen sie in das weitere Verfahren ein: Hände desinfizieren, Buchungsbestätigung in der Anmeldung mit Ausweis zum Abgleich der Identität abgeben. Ab dann läuft alles Weitere anonym über QR-Code, den die Mitarbeiter an der Anmeldung in zweifacher Ausfertigung aushändigen: einer auf einer Karte, um später das Testergebnis abzurufen, der andere auf einem Klebestreifen, den der jeweilige Malteser-Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in einem der beiden Testräume entgegen nimmt. Den Abstrich selbst nehmen geschulte Malteser in entsprechender Schutzkleidung vor, wahlweise in Nase oder Rachen. Von dort aus geht es im Einbahnstraßen-System wieder aus dem gut durchlüfteten Gebäude hinaus.

Positive Ergebnisse werden mit PCR-Test bestätigt

Das Testergebnis kommt innerhalb von 15 Minuten auf das Smartphone oder per Mail. Ist es positiv, gleich mit dem Hinweis, dass eine Verpflichtung zur Quarantäne besteht und Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt für weitere Abklärung aufgenommen werden soll. In der ersten Woche gab es elf positive Testergebnisse, die noch einmal durch einen PCR-Test verifiziert werden mussten, so Prior.

Wegen der großen Nachfrage nach Testterminen werde die Kapazität an Gründonnerstag (14 bis 19 Uhr) durch eine dritte Teststraße erhöht, sodass bis zu 400 Personen getestet werden können. Für Ostersamstag (8 bis 13 Uhr) soll es sogar eine vierte Teststraße geben, sodass 600 bis 650 Tests möglich werden. Am Ostersonntag ist das Testzentrum von 8 bis 11 Uhr geöffnet.