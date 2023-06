Podiumsdiskussion an der Alanus-Hochschule Alfter Wenn die Energiewende von zu viel Bürokratie ausgebremst wird

Am CO ² -Ausstoß Deutschlands haben Rechenzentren mit rund 3 Prozent ungefähr den gleichen Anteil wie die Flugindustrie, so Maier. Zwar verkleinere der Einsatz beispielsweise IT-gestützter Verkehrsleitsysteme den CO 2 -Fußabdruck. Allerdings könnte man zusätzlich mit den anfallenden großen Abwärme-Mengen der Recheneinheiten per Wärmerückkopplung heizen oder neue Energie gewinnen, schätzte Maier. Regional anwendbar sei das beispielsweise als Gewächshaus- oder Schwimmbadheizung oder als Einspeisung ins Fernwärmenetz.