Lied als Reaktion auf Situation in Moria : Wenn die Höhner mit Chris de Burgh singen

Jens Streifling (links) und Bruno Schrage haben zusammen an „Time For Sympathy And Love“ geschrieben, um Spenden zu sammeln. Foto: privat

Bornheim Jens Streifling und Bruno Schrage aus Brenig schreiben ein einfühlsames Lied als Reaktion auf Flüchtlingssituation in Moria. Und Chris de Burgh, die Höhner und andere singen es gemeinsam.

Manchmal muss es schnell gehen: Die gemeinsame Sprache der Musik verwenden Musiker wie Chris de Burgh, Höhner und Fools Garden, um rasch Worte für das zu finden, was schwer erklärbar ist: „Time For Sympathy and Love“ heißt das Lied, welches die Künstler als Reaktion auf den Brand im Flüchtlingslager auf der Griechischen Insel Lesbos eingesungen haben – als musikalischer Aufruf zum Handeln und um Spenden zu sammeln. Entstanden sind die Idee und der Text in Brenig.