Aus gesundheitlichen Gründen : Wesselings Bürgermeister Erwin Esser ist ab 1. Juni im Ruhestand

Wesseling Der Wesselinger Bürgermeister Erwin Esser hatte seinen Rückzug aus dem Amt bereits angekündigt. Nun ist es so weit. Er erhielt seine Abschiedsurkunde, ab dem 1. Juni ist er im frühzeitigen Ruhestand. Der Abschied hat gesundheitliche Gründe. Die Neuwahlen sind für den 30. Oktober angesetzt.

Probleme mit der Stimme hatte Esser schon länger. Bereits im Sommer 2021 hatte er eine Auszeit genommen, zum vergangenen Jahreswechsel war er erneut in einer Reha. Eine Besserung war aber nicht eingetreten. Die Ursache der Erkrankung sei noch unbekannt, so Wesselings Pressesprecherin Andrea Kanonenberg. Sie schreite aber schnell voran, bei der Wahl 2020 sei die Beeinträchtigung noch nicht absehbar gewesen.

Ein Gespräch in eigener Sache zum Abschluss

An seinem vorletzten Arbeitstag hatte Esser zu einem Pressegespräch „in eigener Sache“ eingeladen. Das Interview, das alle gerne mit ihm geführt hätten, gab es dort in Schriftform. Esser schaute darin zurück auf seinen Amtsantritt 2014. Die Stadt befand sich damals im Nothaushalt. Es fehlte an Wohnraum, die Stadt verfügte über keinen einzigen Quadratmeter Fläche mehr zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Unter Esser gelang die Erweiterung der Gewerbeflächen, unter anderem kam ProZero, eines der größten Entsorgungsunternehmen Europas, in die Stadt.