Wettbewerb von Glasmuseum und Käpt`n Book Welche Geschichten stecken hinter diesem Glasobjekt?

„Die siebenjährige Rena war mit ihrer Familie im Urlaub in Südamerika. Mit ihren beiden Schwestern spielte sie am Strand direkt am Meer. Doch dann zog ein Sturm auf und Rena, die sich gerade im Wasser befand, konnte sich nicht mehr ans Ufer retten und trieb ab. Am nächsten Tag – eine Zeit, die ihr ewig vorkam – sah sie eine Insel, sodass sie endlich wieder an Land konnte. Schnell bemerkten die Einheimischen sie und erklärten auf ihre Nachfrage, dass sie in Australien sei. Rena hatte also den kompletten Pazifik überquert! Sie rief ihre Eltern an und berichtete ihrer völlig überraschten Mutter, die sie schließlich suchte, dass sie jetzt in Australien sei. Ihre Mutter stieg sofort ins nächste Flugzeug und holte Rena nach einigen Stunden ab. Ihr Abenteuer im Pazifik konnte die kleine Rena auch als Erwachsene nicht vergessen und so entschied sie sich mit 18 Jahren, in einer Glasfachschule zu arbeiten. Zwei Jahre später, mit 20, fertigte sie als Andenken an ihr Abenteuer das Kunstwerk „Wasser des Pazifik“, das sich bis heute im Glasmuseum Rheinbach befindet.“