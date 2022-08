Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ : Wie Alfter-Gielsdorf zu seiner Goldauszeichnung gekommen ist

Bundesweiter Wettbewerb : Fünf Orte im Linksrheinischen nehmen an „Unser Dorf hat Zukunft“ teil Gielsdorf, Brenig, Uedorf, Widdig und Hilberath nehmen an dem bundesweiten Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil. Was macht die Orte im Rhein-Sieg-Kreis so lebenswert?