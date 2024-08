Kloster Essig Wie ein Bestatter ein altes Kloster wiederbelebte

In der Trauer um den Tod von Angehörigen muss man nicht allein sein: Bestatter nehmen die Hinterbliebenen an die Hand. Und Jens Ernesti und sein Team machen das vor malerischer Kulisse. Denn er und seine Frau Janine Gaßen haben 2021 das leerstehende Kloster in Essig gekauft und vor wenigen Monaten nach umfangreichem Umbau den Betrieb am neuen Standort aufgenommen.