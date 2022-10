Olympiasieg 1972 : Wie Ulrike Nasse-Meyfarth sich an ihren Olympiasieg 1972 erinnert

Foto: Stefan Knopp

Wesseling Es war eine Sensation. Die 16-jährige Ulrike Meyfarth gewann 1972 bei den Olympischen Spielen in München die Goldmedaille im Hochsprung. Wie ihr das gelang, erzählt sie 50 Jahre später in ihrer Heimatstadt Wesseling.



Doris Sinnwell erinnerte sich noch gut daran, wie sie und eine Freundin beim TuS Wesseling 1971 ihren Vätern bei Trainingseinheiten zuschauen mussten. Der Vater ihrer Freundin, Günter Janietz, hatte mit einer 15-Jährigen Hochsprung trainiert. Hätte sie gewusst, was daraus wird, hätte sie mehr Ehrfurcht gehabt. Aber nicht einmal diese damalige Hochspringerin namens Ulrike Meyfarth hatte ja damit gerechnet, 1972 Olympiasiegerin in ihrer Disziplin zu werden.

Am Dienstagabend traf Sinnwell wieder auf Nasse-Meyfarth, die zu einem Interview ins Rathaus Wesseling gekommen war. Dort wird die Ausstellung „´72 – Das Wesseling Jahr“ gezeigt, mit der das Jubiläum der Stadtwerdung gefeiert wird, und da passte das „Goldmädchen“ bestens ins Programm. Auch andere im Publikum hatten gute Erinnerungen an sie. „Wer war damals dabei?“, fragte Nasse-Meyfarth, als es um den Umzug zu ihren Ehren durch Wesseling ging, der jeden Karnevalszug dort in den Schatten stellte. Da meldeten sich viele, darunter einer, der 40 Jahre lang Karnevalswagen gebaut hat, 1973 mit einer großen Ulrike Meyfarth aus Pappe. Das Original durfte auch mal mitfahren.

Ulrike Nasse-Meyfarth Eine Legende des deutschen Sports Ein Jahr vor ihrem ersten Olympiasieg wurde Ulrike Meyfarth Zweite im Hochsprung bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften. Zwischen 1973 und 1985 war sie siebenmal deutsche Meisterin. 1982 sprang sie mit der Weltrekordhöhe von 2,02 Metern zum Sieg bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Athen. Ein Jahr später stellte sie mit 2,03 Metern einen neuen Weltrekord auf. Meyfarth, die später den Rechtsanwalt Roland Nasse heiratete, war 1981, 1982, 1983 und 1984 Sportlerin des Jahres. 1996 erhielt sie den Verdienstorden des Landes NRW. 2011 wurde sie in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen. Sie gehört dem Kuratorium der Sportstiftung NRW an. Seit 1984 engagiert sie sich ehrenamtlich für krebskranke Kinder, und seit 2016 unterstützt sie die kommunale Hospizarbeit für Kinder im Rheinisch-Bergischen Kreis. kpo

Den Terroranschlag hat sie nie vergessen

Im Gespräch mit Stadtarchivarin Martina Zech erzählte sie von ihrer Kindheit in Wesseling, wo sie schnell beim Turn- und Sportverein für die Leichtathletik entdeckt wurde. Groß war sie damals schon. 1,88 Meter sind es heute, und als Kind entdeckte sie damit den Hochsprung für sich. Sie begann mit dem Scherensprung – Beine voran, Oberkörper vorgebeugt –, lernte dann über den US-Amerikaner Dick Fosbury den Fosbury-Flop kennen, den sie für sich übernahm.

Der Sprung rückwärts kopfüber mit Hohlkreuz bescherte ihr den Olympiasieg, mit dem sie gar nicht gerechnet hatte. „Da sind wir so vor uns hingesprungen“, erzählte sie. Der Rest ist Geschichte, die für sie natürlich auch den Terroranschlag auf die Olympischen Spiele in München am Tag nach ihrem Sieg einschließt, der ihr das Feiern verdarb.

Autogrammstunde im Ratssaal: Die Wesselinger sind stolz auf ihre Hochsprung-Olympiasiegerin Ulrike Nasse-Meyfarth. Foto: Stefan Knopp

Auch erinnerte sie sich an die Zeit nach dem Sieg und nach dem großen Empfang in der Heimatstadt. An die Schule, in der sie auf Unverständnis, aber nicht auf Hilfestellung traf, an Presserummel um ihre Person, das spätere Sportstudium und damals fehlende berufliche Förderung für Leistungssportler. Sie hatte zwar weiter ihre sportlichen Erfolge, wollte aber nochmal auf die ganz große Bühne.

Comeback 1984 in Los Angeles

Bei Olympia 1976 in Montreal scheiterte sie in der Qualifikationsrunde, 1980 in Moskau wurde vom Westen boykottiert. 1984 kam Nasse-Meyfarth zurück, holte den Sieg und zeigte es damit allen, aber auch sich selbst noch einmal. Der erste Olympiasieg sei ihr „in den Schoß gefallen“, eine „Spielerei“ gewesen. Den zweiten habe sie sich hart erarbeitet. „Ich wollte nicht mit einer Eintagsfliege leben.“