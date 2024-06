Petra Alef aus Swisttal bietet mobile Haustierbetreuung an Wohin mit Katze und Hund im Urlaub?Tiersitting Tierisch op Jöck erfolgreich in Swisttal gestartet

In einem Umkreis von rund 25 Kilometern rund um Swisttal werden die „Kunden“ bis zu zweimal am Tag betreut, vom Füttern übers Gassigehen bis zum Knuddeln. Und falls es gewünscht wird, holt Alef auch noch die Post aus dem Briefkasten und wässert die Blumen. Im Vorfeld wird ein mehrseitiger Betreuungsvertrag abgeschlossen, bei dem auch Versicherung, Tierarzt und Medikamentenliste festgehalten wird, so dass im Notfall alles direkt zur Hand ist. „Ich hatte auch schon mal eine Katze, die Asthmatikerin ist. Die muss dann einmal am Tag inhalieren“ berichtet die tiermedizinisch ausgebildete Betreuerin. „Durch meine früheren Tätigkeiten kann ich gegeben falls auch Spritzen verabreichen und als Hundeerziehungsberaterin verfüge ich über jede Menge Erfahrung.“ Damit die Familie im Urlaub die Bindung zum Tier nicht verliert, bietet Alef auch als Service eine Kamera an, die daheim aufgestellt wird und über eine App in der Ferne jederzeit abgerufen werden kann. So kann man sich versichern, dass zu Hause alles in Ordnung ist.