Ortsgeschichte Zum Tag des offenen Denkmals wird Alfter ganz persönlich

Katharina Reuter erinnert sich zum Beispiel gerne an den „kleinen Broich am Ende der Bachstraße, denn dort haben wir bei Wassermangel im Sommer an der kleinen Quelle unsere Eimer gefüllt“. Die Alfterin Irene Urff, Vorsitzende des Matthäusrates von St. Matthäus Alfter, verbindet mit dem Wegekreuz an der Kreuzung Olsdorferr Weg/ Lessenicher Weg/ Bonner Weg/Landgraben und Pelzstraße – früher bekannt als „An den Drei Linden“ – viele schöne Kindheitserinnerungen. Das traditionelle Weihnachtssingen auf dem Böhling, die beliebten Schützenfeste am Görreshof und die jährlichen Feuerwehrfeste am Tag der offenen Tür in der Steinergasse sind für viele Alfterer als Treffpunkte gesellschaftlichen Lebens unverzichtbar. Ein Ort liebgewordener Erinnerung ist für den Ortsausschussvorsitzenden Klaus Hergarten auch das Haus der Geschichte selbst, in dem früher das Jugendheim untergebracht war und „in dem ich Vereinsarbeit kennengelernt habe“. Der mittlerweile weit über 80 Jahre alte Axel Bosse hat in seinem Archiv noch eine alte Medaille und ein „Heft des 1. Volkslaufs und Marschs in Alfter bei Bonn“ gefunden. Diesen Volkslauf hatte Bosse gemeinsam mit den mittlerweile Verstorbenen Horst Grunwald und Robert Fuhs am 27. September 1969 auf den Weg gebracht und „damit gehörte Alfter zu den ersten Orten in der Region, die solch einen Volkslauf organisierte“, erklärte Huth. Kurz zuvor, 1968, hatte das Trio den Allgemeinen Sport Club (ASC) gegründet.