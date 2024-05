Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club zieht Bilanz ADFC fordert mehr sichere Radwege für Wachtberg

„Doch die Verkehrswende kommt nur langsam voran“, bedauert der Sprecher. Die Fahrradstraße zwischen Gimmersdorf und Berkum werde trotz Verbotsschildern wöchentlich von Hunderten Autos befahren, so Stümer. Was ihn auch stört: Ein Bürgerantrag für eine Fahrradstraße in Niederbachem schlummere seit zwei Jahren in den Tiefen von Politik und Verwaltung. Es gebe zudem weiterhin viele „Rennstrecken“ auf Kreis- und Landstraßen, beklagt der Vereinsvertreter. Und das Problem der Unfallhäufigkeit sei durchaus auch in der Politik angekommen.