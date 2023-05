Wachtberger CDU-Politikerin Trauer um Alt-Bürgermeisterin Ursula Perkams

Zehn Jahre später übernahm sie den Ehrenamtsjob als Ortsvertretungsvorsitzende in Adendorf und stand – durch die Diskussionen um die anstehende Errichtung einer 40 Hektar großen Giftmülldeponie zwischen Adendorf, Arzdorf und Fritzdorf – plötzlich an der Spitze einer Bewegung, aus der sich wenig später die Aktionsgemeinschaft für den Schutz der Landschaft in Wachtberg und Umgebung gründete. Als CDU-Gemeinderatsmitglied wirkte Ursula Perkams gleich in mehreren Legislaturperioden mit, um die Gemeindeentwicklung in Wachtberg voranzutreiben. Sie war seit vielen Jahren Ehrenvorsitzende der CDU-Wachtberg, Altbürgermeisterin der Gemeinde und überregional weit macht ihr niemand ihre zu aktiven Kommunalpolitiker-Zeiten erzielten Wahlergebnisse streitig. Gleich zwei Mal holte sie in Adendorf über 80 Prozent der Stimmen für die CDU – ein Beweis für die Ehrlichkeit und das Engagement von Perkams, dass sie für die Allgemeinheit zeigte. Jahrelang kämpfte sie gegen Windräder, die man in Ortsnähe platzieren wollte. Auch die drei Arbeitskreise der Aktionsgemeinschaft „Vogelwelt“, „Pflaumenbäume Grimmesdorfer Weg“ und „Adendorf summt und blüht“ stehen ganz im Dienste von Landschaftsschutz und Artenvielfalt. Fit hielt sie sich bis zuletzt stolz auf ihrem rot lackierten E-Bike.