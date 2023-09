Aktionen in Wachtberg Das erwartet Besucher bei der „Interkulturellen Woche“ in Wachtberg

Unter dem Motto „Worte gehen um die Welt“ werden am Dienstag, 26. September, ab 19 Uhr im Haus Helvetia (Am Bollwerk 10, Berkum) Gedichte aus anderen Ländern vorgestellt. In verschiedenen Sprachen wird Poesie präsentiert, die durch Bilder abgerundet wird. So entdecken die Zuhörer Menschen, Kulturen und Landschaften aus allen Teilen der Erde.