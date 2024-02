Zwischen Ließem und Lannesdorf Warum an der K14 junge Bäume gefällt wurden

Der Landesbetrieb unterhält in Nordrhein-Westfalen in der Regel die Landstraßen. Im Rhein-Sieg-Kreis kümmert sich Straßen NRW zusätzlich um die Kreisstraßen. „Dazu zählen auch der Gehölzschnitt und die Gehölzpflege“, erklärte Strietholt von der Pressestelle des Landesbetriebs die Zuständigkeiten. Werden ganze Straßenabschnitte wie der an der K14 so stark zurückgeschnitten, gehe es in der Regel um Verkehrssicherheit. In diesem Falle habe es zudem Beschwerden von Autofahrern gegeben, weil Äste herabgefallen seien, so Strietholt. Zudem hätten die Äste teilweise über der Fahrbahn gehangen. Entsteht durch solche Äste oder Bäume Sachschaden, könnten auf den Landesbetrieb Schadensersatzansprüche zukommen. Gefährlich könnte es werden, wenn größere Äste oder gar der ganze Baum auf ein Auto oder auf Menschen fallen.