Gemeinde Wachtberg Zwei Neue kümmern sich um den Feuerwehrnachwuchs

Die Gemeinde Wachtberg hat einen neuen Gemeindejugendfeuerwehrwart samt neuer Stellvertretung. Florian Rahlf ist schon seit seiner Jugend in der Feuerwehr in Wachtberg aktiv, seine Stellvertreterin Julia Kreuz ist Quereinsteigerin. Acht Jahre lang hatte sich zuvor Christian Münzer als Gemeindejugendfeuerwehrwart um den Nachwuchs der Retter gekümmert. Er fungierte als Bindeglied zwischen der Jugendabteilung und Wehrleitung. Jüngst übergab er sein Amt an seinen ehemaligen Stellvertreter Florian Rahlf.