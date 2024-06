Konzept für Wachtberg Umgestaltung des Arzdorfer Spielplatzes wird vorgezogen

Für Klocke war es höchste Zeit, dass es jetzt mit der Entscheidung im AIB endlich Bewegung in der Sache gab. Das hatte der Vorsitzende des Bürgervereins Ende April auch deutlich in einem offenen Brief an die Fraktionsvorsitzenden der im Rat vertretenden Parteien wie auch an Andrea Lohmeier formuliert. Nachdem Klocke nochmals detailliert die lange Chronologie des bürgerschaftlichen Engagements vor Ort zur Umgestaltung des Spielplatzes am Remagener Weg geschildert hatte, fuhr er fort: „Ich schildere Ihnen diese Situation deshalb so ausführlich, weil es nicht möglich ist, Bürgerinitiativen über drei, vier oder mehr Jahre ohne irgendwelche Fortschritte am Leben zu erhalten.“ Und Klocke schrieb weiter: „Ich danke dem Ortsausschuss Arzdorf für seine Unterstützung, hatte mir aber erhofft, dass wir in absehbarer Zeit zu einer Entscheidung kommen.“