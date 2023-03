Nach Diebstahl in Wachtberg Wie kann man sich gegen das Auslesen von Funkschlüsseln schützen?

Für den Wachtberger Halter eines SUV, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, gab es am Montagmorgen ein böses Erwachen. Denn als er morgens zu seinem Fahrzeug ging, das er vor der eigenen Garage an seiner Wohnung geparkt hatte, musste er feststellen: Nicht nur die Garage, die über einen Funksender in seiner Tasche gesteuert wird, sondern auch der SUV war offen. Auch der Wagen lässt sich über einen Funkschlüssel ansteuern. Dass er das Auto am Abend zuvor abgeschlossen hatte, weiß der Betreiber eines Gewerbebetriebes ganz genau, weil er in dem Wagen notgedrungen die Nacht über eine Menge Bargeld deponieren musste. Einen vierstelligen Betrag, seine Tageseinnahmen sozusagen. Die waren jetzt weg und das „ohne eine einzige Aufbruchspur am Fahrzeug oder der Garage“.