Quartierneubau in Wachtberg Wie der Brunnengarten zum Vorzeigeprojekt werden soll

Wachtberg-Berkum · Bei einem Ortstermin haben CDU und Grüne erklärt, was sie sich bei dem viel diskutierten Neubauprojekt in Wachtberg-Berkum an ökologischen und städtebaulichen Vorgaben erhoffen.

22.03.2023, 18:00 Uhr

Die beiden Fraktionsvorsitzenden Christoph Fiévet (CDU, links) und Oliver Henkel (Bündnis 90/Die Grünen) stellen die Pläne für das neue Quartier Brunnengarten vor. Foto: Axel Vogel

Von Axel Vogel

Das geplante Neubaugebiet „Brunnengarten“ in Berkum sorgt weiter für Schlagzeilen. Und das, obwohl noch nicht einmal ein Bebauungsplan vorliegt. Wie berichtet, hatte zuletzt die Familie Vieten, Eigentümer der benachbarten Wasserburg Odenhausen, starke Bedenken an dem Vorhaben geäußert. Vor allem mit Blick auf die Wasserversorgung des Burggrabens.