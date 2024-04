Naturschutzgebiet in Wachtberg Wie die Kaolingrube Oedingen zum Paradies für Tiere wurde

Über viele Millionen Jahre wurde dieses neu entstandene Gebirge abgetragen. Es blieb nur ein Rumpfgebirge übrig. Unter tropischen und subtropischen Klimabedingungen kam es in der Jura- und der Kreide-Zeit (vor 201 bis 66 Millionen Jahren) zu tief reichender Verwitterung des Rumpfgebirges. Dies setzte sich auch im Tertiär (vor 66 bis 2,5 Millionen Jahre) fort. Dabei wurden die Gesteine weiß verwittert und in Tone (unter anderem in Kaolinit) umgewandelt. Diese Verwitterungsprodukte wurden erodiert und in kleinen Becken und Gräben wieder abgelagert. Sie bilden heute Tonlagerstätten und können beispielsweise in den Tongruben von Adendorf und Witterschlick betrachtet werden.