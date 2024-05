Kompostieren und die Umwelt retten So funktioniert die Kompostanlage in Wachtberg

Bei dem Prozess kann es schon mal vorkommen, dass dem Unternehmen Tiere in die Quere kommen. Aktuell nistet eine Vogelfamilie in einem der Haufen. „Deswegen wird er in Ruhe gelassen“, sagt Riebau. Auch Maulwürfe, Wühlmäuse und eine Entenfamilie suchen in der Kompostanlage ein Zuhause. Riebau lässt sie gewähren.