Großübung bei Fraunhofer Wachtberger Feuerwehr probt den Ernstfall mit mehreren Verletzten

Als die ersten Wehrleute unter Atemschutz den Eingang des betroffenen Gebäudes passiert hatten, bekam man als Außenstehender eine Ahnung von der Herausforderung: Denn die Sicht war praktisch „Null“, die Nebelmaschine hatte ganze Arbeit geleistet. Was tun in einer solchen Situation, wie die Verletzten in diesem unübersichtlichen Gebäude finden? Denn das Problem für Einsatzkräfte war: „Sie hatten keine Angaben, wo genau die verletzten Personen in dem Gebäude zu finden sind.“ Schließlich habe es zum Übungsszenario gehört, dass man die angenommene Verpuffung in die Abendstunden, quasi in den Feierabend verlegt habe, so von Wirtz. Also in eine Zeit, in der in dem Gebäude kein Betrieb mehr herrscht und daher auch Informationen Mangelware sind. Bedeutete für die Wehrleute: „Sie mussten das Ganze ihnen zugewiesene Gebäude absuchen“, erklärte von Wirtz. „Kellergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss.“