Mit Teamarbeit zur Persönlichkeit : Wachtberger Feuerwehrjugend wäscht Autos für die Flutopfer

Auf dem Bauhof der Gemeinde Wachtberg wäscht die Jugendfeuerwehr zugunsten der Opfer der Unwetterkatastrophe Autos gegen Spenden. Foto: Petra Reuter

Wachtberg Die Jugendfeuerwehr Wachtberg hat zugunsten der Opfer der Unwetterkatastrophe Autos gegen Spenden gewaschen. Die Arbeit fördert den Zusammenhalt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Reuter

Rund 50 Kinder und Jugendliche aus den Gruppen der Feuerwehrstandorte in Wachtberg wechselten sich am Wochenende an Schwämmen, Schläuchen und Wassereimern ab. Auf dem Bauhof der Gemeinde reinigten sie zugunsten der Flutopfer zahlreiche Fahrzeuge. Warum die Wehren sich für die Aktion zusammengeschlossen hatten und weshalb gerade das Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung ist, erklärten Gemeindejugendwart Christian Münzer und der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg Michael Ruck.

„Die Idee ist kurz nach der Unwetterkatastrophe entstanden“, erzählte Münzer. Der Nachwuchs begriff schnell, wie sehr die Helfer in Meckenheim, Rheinbach, Erftstadt und an der Ahr gebraucht wurden. „Als Jugendfeuerwehr wollten sie auch etwas tun“, so der Gemeindejugendwart. Kurz darauf planten und organisierten der stellvertretende Gemeindejugendfeuerwehrwart Florian Rahlf mit dem Niederbachemer Jugendwart Dany Mathey die Autowaschaktion.

Zusammenarbeiten und helfen

Die elfjährige Viktoria ist seit knapp zwei Jahren im Team. Sie hatte die Jugendfeuerwehr bei einer Schulaktion kennengelernt. „Ich fand es gut, wie man zusammenarbeitet und dass man anderen helfen kann. Das ist ein gutes Gefühl“, sagte sei. Zur Technik zog sie Parallelen zum schulischen Informatikunterricht: „Da bauen wir auch Sachen, zu einem Roboter zu einem funktionierenden System zusammen.“ Fionn (15) packt seit fünf Jahren bei der Wehr mit an. Er fand das Arbeiten in der Gruppe mit einem gemeinsamen Ziel wichtig. „Wenn man alleine nicht weiterweiß, findet man zusammen gute Lösungen“, sagte der Schüler. Und wenn man, wie in diesem Falle, Spenden für die Flutopfer sammeln könne, sei das eine gute Sache. Am Tag der Spendenaktion kamen schließlich 3600 Euro zusammen. Weitere Spendenmöglichkeiten bietet das auf der Homepage der Ehrenamtler verzeichnete Spendenkonto noch bis zum 21. Oktober.

„Die Zahlen sind in den letzten Jahren stabil“, berichtete Ruck vom Feuerwehrnachwuchs. Weil 2020 und 2021 viele Jugendliche mit der Volljährigkeit in den aktiven Dienst wechselten, zählt man zurzeit rund 60 anstatt zwischen 80 und 100 Köpfe. „Die meisten haben einfach Spaß am Umgang mit den großen Fahrzeugen und dem Wasser“, so Ruck.

In der Jugendfeuerwehr für später lernen