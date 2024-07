Bergfest der Veranstaltung Wachtberger Kulturwochen locken hunderte Besucher an

Die Kunstinteressierten zog es in den Garten von Holzkünstler Werner Sieburg und seinen Nachbarn, der Hofgemeinschaft Küpper Nolden Hof. Beide sind routinierte Gastgeber und stimmen sich bei ihrem Kunstprogramm ab, um den Besuchern ein möglichst vielfältiges Erlebnis zu bieten. So öffnete Sieburg in diesem Jahr nicht nur die Pforten seines wunderschönen, parkähnlichen Gartens für die Besucher, sondern auch für das Ensemble Laienspielkreis Oberbachem.