Jubiläumsehrenamtskarte des Landes NRW Wachtbergerinnen erhalten Ehrung für ehrenamtliches Engagement

Doris Crampen spielt, wie die zwei anderen, bei den Mittwochs-Treffs eine tragende Rolle. Die 84-Jährige ist ebenfalls im Partnerschaftsverein tätig. „Das war so schön beim Zuckerfest, so viele Menschen, so gutes Essen und wir haben alles so schön gemeinsam getanzt“, berichtet sie von der Feier, die die Wachtberger Flüchtlingshilfe organisierte. Mit dem Partnerschaftsverein nimmt Crampen an Fahrten nach Frankreich und Italien teil.