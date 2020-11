Viel zu trocken : Die Schäden im Adendorfer Wald sind sichtbar

Freiherr Georg von Loë zeigt die vertrocknete Rinde eines schadhaften Buchenstammstücks. Foto: Petra Reuter

Wachtberg-Adendorf. Große Äste in Baumkronen im Adendorfer Wald sterben und brechen ab. Waldbesitzer kämpfen nun mit drittem Trockenjahr in Folge.



Vergliche man das menschliche Immunsystem mit den Widerstandskräften des Waldes, so müsste man es derzeit als äußerst krankheitsanfällig bezeichnen. Gegen Bakterien, Pilze und andere Schädlinge wehren können sich die Bäume wegen der langen Trockenheit im dritten aufeinanderfolgenden Jahr nicht mehr. Im Adendorfer Wald sind die Schäden deutlich sichtbar.

„Ich habe in der vergangenen Woche mit der Hilfe der Naturkinder des Nabu Meckenheim Eicheln gesammte und ausgesät. Nach etwa 15 Zentimetern Tiefe trifft man auf staubtrockenen Boden“, beschrieb Georg Freiherr von Loë die Auswirkung des Regenmangels. Viele Menschen hätten zurzeit das Gefühl, es hätte in den letzten Wochen viel geregnet. Die ernüchternden Zahlen der Regenmessungen und der Zustand des Waldes zeigen jedoch ein anderes Bild. Während im Lauf einer Regenphase in der letzten Woche in Köln 35 Millimeter Niederschlag gemessen wurde, waren es in Nörvenich lediglich sieben, in Adendorf sogar nur zwei Millimeter, so Loë.

Große Aufgabe Wiederaufbau des Waldes wird dauern Laut der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband geht es dem Wald so schlecht wie nie. Den Wiederaufbau der bisher 285 000 Hektar zerstörten Waldflächen bezeichnet sie als Jahrhundertaufgabe. Sie fordert einen schnellen Umbau des Waldes in artenreiche Mischwälder mit klimatoleranten Baumarten, natürliche Verjüngung in bestehenden Mischwäldern und eine Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit durch einen höheren Altholzanteil auf den Waldböden. rep

„Wir liegen hier in einem Regenschatten“, beschrieb der Herr der Burg Adendorf. In den überwiegenden Wetterlagen steige die Feuchtigkeit über der Eifel auf. Die Wolken entlassen den aufgenommenen Regen jedoch meist erst jenseits des Rheins. Dadurch bekomme Adendorf ebenso wie umliegende Orte verhältnismäßig wenig Wasser.

Auch wenn die ungewöhnlich hohe Waldbesucherzahl in diesem Sommer und die Schäden durch Mountainbiker erheblich seien, sei der Wassermangel derzeit das größte Problem. Die Hitze bis in den September hinein habe den dritten, in einigen Abschnitten sogar den vierten Borkenkäferflug in diesem Jahr ermöglicht, beschrieb der Adendorfer die massenhafte Vermehrung der Schädlinge. „Damit sind beinahe alle Fichten befallen.“ Die letzten rund zehn Hektar Fichtenbestand müsse er fällen.

„Ich glaube, dass aufgrund der Trockenheit nicht nur die Fichte Schaden nimmt. Auch alte Buchen sind betroffen, weil sie nicht mehr genug Wasser bekommen“, so von Loë. Wie lange welcher Baum solche Trockenphasen aushalten kann, wisse man nicht. Bei den über 100 Jahre alten Buchen rechnete er mit rund 50 Prozent, die die Belastung nicht überstehen werden. Im letzten Jahr mussten fünfmal mehr Buchen gefällt werden als in den Vorjahren.

Spaziergänger sehen die Folgen der Trockenheit nicht nur im Schadbild der oberen Baumkronenbereiche, sondern auch an abbrechenden Ästen. „Ich weise immer wieder darauf hin, dass man den Wald auf eigene Gefahr betritt“, warnte der Besitzer. Er machte sich vor allem um die Kinder Sorgen. „Die halten sich im Spiel versunken teilweise stundenlang unter den schadhaften Kronen auf“, sagte er und zeigte einen gefährdeten Bereich in der Nähe der Schule, an dem sich Kinder eine Art Spielplatz gebaut hatten. Nur wenige Meter weiter waren kürzlich mehrere große Äste herabgestürzt.