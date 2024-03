So gesehen Warum das Frühjahr die schönste Jahreszeit ist

Wäre nur der April nicht, der 2024 zumindest wettertechnisch auch im März schon sein Unwesen treibt. Plötzlich, an manchen Tagen im Zehn-Minuten-Takt, verschwindet die Sonne hinter dichten Wolken. Eisiger Wind oder gar heftige Hagelschauer treiben uns in die Flucht, wir schließen die Fenster und greifen direkt wieder zur Wolldecke. Zum Glück gibt es auch in solchen Phasen Alternativen, für Kreative etwa die die Kursangebote im Rheinbacher Glasmuseum. Und schmecken tut der Frühling immer, auch wenn der heimische Spargel in diesem Jahr etwas später erntereif ist. Gut’ Ding will bekanntlich Weile haben.